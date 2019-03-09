09 Mart 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaraylı yıldız o ismi Fenerbahçe'ye kendi elleriyle götürdü!

Türk futbol tarihinin en büyük iki ezeli akibi olan Galatasaray ve Fenerbahçe, aynı zamanda birbirlerinin tarihlerine de etki ettiler. Ve bu böyle sürecek gibi görünüyor. Daha önce defalarca Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ortak istediği ancak birinin yüzünün güldüğü transfer haberlerini defalarca kez okuduk. Ancak bu kez durum farklı. Bu kez Galatasaraylı isim aldı kendi elleriyle o yıldız ismi Fenerbahçe'nin kapısına götürdü...

Giriş Tarihi: 09.03.2019 10:15
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Galatasaraylı yıldız o ismi Fenerbahçe'ye kendi elleriyle götürdü!

Türkiye'nin en köklü rekabetlerinden biri; Galatasaray-Fenerbahçe... Hala stadları dolduran, hala taraftarlar arasında tatlı bir çekimeye sebep olan bu rekabet hem saha dışında hem saha içinde yaşanıyor malumunuz.

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Galatasaraylı yıldız o ismi Fenerbahçe'ye kendi elleriyle götürdü!

Peki Fenerbahçe'nin o sembol ismini sarı-lacivertli renklere bağlayan kişinin bir Galatasaraylı olduğunu biliyor musunuz? İşte Türkiye'nin futbol tarihini değiştiren o olay.

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Galatasaraylı yıldız o ismi Fenerbahçe'ye kendi elleriyle götürdü!

ONU FENERBAHÇE'YE BİR GALATASARAYLI GETİRDİ

Takvim yaprakları 1947 yılını gösterdiğinde Fenerbahçe'nin en büyük efsanelerinden biri ilk kez çubuklu formayı giydi. Bu transferin asıl nedenlerinden biri de bir Galatasaraylıydı.

13 Ocak 2012 tarihinde hayata gözlerini yuman Lefter Küçükandonyadis nam-ı diğer 'Ordinaryüs' Türk futboluna hem de Fenerbahçe tarihine derin izler bıraktı.

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Galatasaraylı yıldız o ismi Fenerbahçe'ye kendi elleriyle götürdü!

Fenerbahçe'nin sembol ismi Lefter'in kariyerinin en önemli noktası ise bir Galatasaraylı futbolcunun, Fenerbahçe'ye transferine önayak olmasıydı. Futbola Büykada Gençlik Kulübü'nde başlad Lefter ardından Taksim Kulübü'nde yıldızı parladı. 1943 yılında ise askere gitti.

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Galatasaraylı yıldız o ismi Fenerbahçe'ye kendi elleriyle götürdü!

Diyarbakır'da askerliği süresince yine futbola devam etti ve Diyarbakır Karması'nda oynadı. Aynı takımda o dönem Göztepeli sol bek Ruhi KaradumaN da forma giyiyordu.

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