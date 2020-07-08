Fenerbahçe'den çılgın takas! Erol Bulut istedi Emre Belözoğlu alıyor

Yeni sezon için oyuncu arayışlarına başlayan Fenerbahçe, Süper Lig'de çok konuşulacak bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Teknik direktör arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerde takımın başına geçeceği konuşulan Erol Bulut, sezonun sona ermesiyle birlikte sportif direktörlük görevine başlayacak olan Emre Belözoğlu'na yıldız oyuncuyu önerdiği ve girişimlerin başladığı öğrenildi. Kanarya'nın Fiorentina'nın da ilgilendiği yıldız ismin transferini takas ve bir miktar parayla bitirmeyi planladığı öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

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Giriş Tarihi: 08.07.2020 14:26 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 14:31 ABONE OL