08 Temmuz 2020, Çarşamba

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Fenerbahçe'den çılgın takas! Erol Bulut istedi Emre Belözoğlu alıyor

Yeni sezon için oyuncu arayışlarına başlayan Fenerbahçe, Süper Lig'de çok konuşulacak bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Teknik direktör arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerde takımın başına geçeceği konuşulan Erol Bulut, sezonun sona ermesiyle birlikte sportif direktörlük görevine başlayacak olan Emre Belözoğlu'na yıldız oyuncuyu önerdiği ve girişimlerin başladığı öğrenildi. Kanarya'nın Fiorentina'nın da ilgilendiği yıldız ismin transferini takas ve bir miktar parayla bitirmeyi planladığı öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 08.07.2020 14:26 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 14:31
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Fenerbahçe'den çılgın takas! Erol Bulut istedi Emre Belözoğlu alıyor

Süper Lig'de kalan 3 maçını kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı amaçlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızlandı.

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Fenerbahçe'den çılgın takas! Erol Bulut istedi Emre Belözoğlu alıyor

İlk olarak Gölcükspor forması giyen İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da ilgilendiği Mert Hakan Yandaş ile her konuda anlaşma sağladı.

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Fenerbahçe'den çılgın takas! Erol Bulut istedi Emre Belözoğlu alıyor

Dünyanın dört bir yanından uygun maliyetli oyuncu arayışlarını sürdüren Kanarya, yeni teknik direktörü de bir an önce takımın başına geçirmek istiyor.

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Fenerbahçe'den çılgın takas! Erol Bulut istedi Emre Belözoğlu alıyor

Ersun Yanal'ın istifasının ardından sezon sonuna kadar takımın başına Tahir Karapınar'ı getiren ve gelecek sezon altyapıyı Karapınar'a emanet edecek olan Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için gündemine Nenad Bjelica, Erol Bulut, Okan Buruk ve Abdullah Avcı gibi isimleri listesine almıştı.

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Fenerbahçe'den çılgın takas! Erol Bulut istedi Emre Belözoğlu alıyor

Nenad Bjelica ile anlaşma sağlayamayan ve yerli bir çalıştırıcıyı takımın başına getirmesi beklenen sarı-lacivertlilerin, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ile anlaştığı öne sürüldü.

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