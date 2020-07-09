Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! İşte yapılan teklif

Yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran ve takımdaki yerli rotasyonunu artırmak isteyen Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. İsmail Yüksek ile resmi sözleşme imzalayan, Barış Sungur ve Mert Hakan Yandaş ile de prensip anlaşması sağlayan sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Beşiktaş'ın da istediği genç yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 09.07.2020 10:07 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 10:08 ABONE OL