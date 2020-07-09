09 Temmuz 2020, Perşembe

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Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! İşte yapılan teklif

Yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran ve takımdaki yerli rotasyonunu artırmak isteyen Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. İsmail Yüksek ile resmi sözleşme imzalayan, Barış Sungur ve Mert Hakan Yandaş ile de prensip anlaşması sağlayan sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Beşiktaş'ın da istediği genç yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.07.2020 10:07 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 10:08
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Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! İşte yapılan teklif

Bu sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de 2020-21 sezonu için çalışmalar başladı.

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Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! İşte yapılan teklif

Yaz transfer döneminde zirveye oynayacak bir kadro kurmak isteyeb yönetim, bir yandan da yerli ve gelecek vadeden oyuncuları takıma kazandırmanın planlarını yapıyor.

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Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! İşte yapılan teklif

İlk olarak Gölcükspor forması giyen İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözle��me imzalayan sarı-lacivertliler, Bucaspor forması giyen Barış Sungur ile de anlaşma sağladı.

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Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! İşte yapılan teklif

Galatasaray'ın ilgilendiği Mert Hakan Yandaş transferinde de mutlu sona ulaşan Kanarya, Beşiktaş'ın da listesinde yer alan yıldız futbolcuyu kadrosuna katarak yeni sezon öncesi iki ezeli rakibine birden transfer çalımı atmaya hazırlanıyor.

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Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! İşte yapılan teklif

DOĞUKAN İNCİ İÇİN 2.5 MİLYON TL

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe'nin, teknik sorumlu Tahir Karapınar'ın önerisiyle 21 yaşındaki sol açık Doğukan İnci için Karşıyaka'ya 2.5 milyon TL teklif ettiği bildirildi.

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