Galatasaray'dan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer! Fatih Terim...

Süper Lig'de Cemil Usta Sezonu'nun bitimine kısa bir süre kala transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe ve Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Uzun süredir ilgilendiği Sivassporlu futbolcu Mert Hakan Yandaş'ı ezeli rakibine kaptıran sarı-kırmızılılar, Kanarya'nın transfer gündeminde yer alan yıldız futbolcuyu renklerine bağlayarak Mert Hakan transferinin rövanşını almaya hazırlanıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de transfere onay verdiği öğrenilirken, yönetimin yıldız ismin transferi için önümüzdeki günlerde girişimlerini hızlandıracağı kaydedildi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

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Giriş Tarihi: 08.07.2020 11:59 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 12:06 ABONE OL