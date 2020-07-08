08 Temmuz 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer! Fatih Terim...

Süper Lig'de Cemil Usta Sezonu'nun bitimine kısa bir süre kala transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe ve Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Uzun süredir ilgilendiği Sivassporlu futbolcu Mert Hakan Yandaş'ı ezeli rakibine kaptıran sarı-kırmızılılar, Kanarya'nın transfer gündeminde yer alan yıldız futbolcuyu renklerine bağlayarak Mert Hakan transferinin rövanşını almaya hazırlanıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de transfere onay verdiği öğrenilirken, yönetimin yıldız ismin transferi için önümüzdeki günlerde girişimlerini hızlandıracağı kaydedildi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 08.07.2020 11:59 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 12:06
ABONE OL
  • 1
  • 24
Galatasaray'dan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer! Fatih Terim...

Süper Lig'de gelecek sezon zirve yarışı verecek olan iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 24
Galatasaray'dan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer! Fatih Terim...

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda yaşadığı peş peşe puan kayıplarıyla zirve yarışına havlu atmıştı.

  • 3
  • 24
Galatasaray'dan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer! Fatih Terim...

İlk yarıda istediği performans sergileyemeyen, ikinci yarıda aldığı üst üste galibiyetlerle zirve yarışına giren Cimbom ise corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından çıktığı maçlarda yaşadığı puan kayıpları sonrası şampiyonluk yarışından uzaklaştı.

  • 4
  • 24
Galatasaray'dan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer! Fatih Terim...

Gelecek sezon aynı hataları tekrarlamak istemeyen iki takım, transfer çalışmalarına erkenden başlamış ve Vedat Muriqi'nin ardından Mert Hakan Yandaş transferinde de karşı karşıya gelmişti.

  • 5
  • 24
Galatasaray'dan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer! Fatih Terim...

Corona virüsü pandemisi öncesi Emre Kılınç ile birlikte Mert Hakan ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılarda yıldız oyuncunun transferinde pürüz çıkmıştı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör