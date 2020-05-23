23 Mayıs 2020, Cumartesi

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Fenerbahçe'den Batshuayi bombası

Kulüp aramaya başlayan Michy Batshuayi'nin menajeri Meissa N'diaye, Sarı-Lacivertliler'le temasa geçti. Fenerbahçe yönetimi de önümüzdeki hafta Chelsea ile görüşmeye karar verdi.

Giriş Tarihi: 23.05.2020 02:15 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020 06:37
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Fenerbahçe'den Batshuayi bombası

Yeni sezonda çok iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

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Fenerbahçe'den Batshuayi bombası

Birçok önemli futbolcuyla temasa geçen sarı-lacivertliler'in ayağına bu kez yıldız kendiliğinden geldi!..

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Fenerbahçe'den Batshuayi bombası

Takvim'in haberine göre, önümüzdeki sezon için santrfor arayışlarında olan Fenerbahçe, Belçikalı forvet Michy Batshuayi'nin transferi için startı verdi.

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Fenerbahçe'den Batshuayi bombası

Sezon başında da transfer gündemine gelen Batshuayi'yi bu kez elden kaçırmak istemeyen yönetimin önümüzdeki hafta İngiliz kulübüyle görüşme kararı aldığı öğrenildi.

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Fenerbahçe'den Batshuayi bombası

1 yıl sözleşmesi olan tecrübeli golcünün fiyatının 7-8 milyon Euro'ya indiği öğrenildi. Bu sezonki kötü performans nedeniyle bu rakam daha da düşebilir.

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