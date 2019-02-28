Fenerbahçe'de yıldız ismin üstü çizildi! Ersun Yanal idmanlara bile almıyor

Yanal, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Zenit maçı öncesi "Elimizde bir kadro var ve bu kadroyla çıkıp elimizden geleni yapacağız. Seçim yaparken elimiz çok güçlü değil ama biz daha çeşitliliği olan oyuncuları takıma katmayı seçtik. Şener uzun zamandır oynamasa da kariyeri ortada bir oyuncu. Bu maçları oynayabilecek oyuncularımız var. Ayew'i yarın ileri uçta kullanmayı düşünüyoruz. Slimani'yi Zenit maçında kullanmayacağım. Tereddütlerimiz var. Rakip bize önlem almak durumunda çünkü hızlı hücum edebilen bir takımız" ifadelerini kullanmıştı.