28 Şubat 2019, Perşembe

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Fenerbahçe'de yıldız ismin üstü çizildi! Ersun Yanal idmanlara bile almıyor

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren ve 23 hafta sonunda topladığı 25 puanla 14. sırada yer alan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, Zenit maçında yedek soyundurduğu yıldız ismi, Beşiktaş derbisinde maç kadrosuna dahi almamıştı.

Giriş Tarihi: 28.02.2019 19:02 Güncelleme Tarihi: 28.02.2019 19:22
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Fenerbahçe'de yıldız ismin üstü çizildi! Ersun Yanal idmanlara bile almıyor

Spor Toto Süper Lig'in 24. Haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'de yıldız ismin üstü çizildi! Ersun Yanal idmanlara bile almıyor

Sarı-lacivertlilerde bekleneni veremeyen ve devre arasında lisansı iptal edilen Benzia'dan sonra bir başka yıldız da topun ağzında.

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Fenerbahçe'de yıldız ismin üstü çizildi! Ersun Yanal idmanlara bile almıyor

Sabah'ın haberine göre, teknik direktör Ersun Yanal, sezon başında büyük ümitlerle transfer edilen ancak bekleneni veremeyen İslam Slimani'nin üstünü çizdi.

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Fenerbahçe'de yıldız ismin üstü çizildi! Ersun Yanal idmanlara bile almıyor

Yanal, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Zenit maçı öncesi "Elimizde bir kadro var ve bu kadroyla çıkıp elimizden geleni yapacağız. Seçim yaparken elimiz çok güçlü değil ama biz daha çeşitliliği olan oyuncuları takıma katmayı seçtik. Şener uzun zamandır oynamasa da kariyeri ortada bir oyuncu. Bu maçları oynayabilecek oyuncularımız var. Ayew'i yarın ileri uçta kullanmayı düşünüyoruz. Slimani'yi Zenit maçında kullanmayacağım. Tereddütlerimiz var. Rakip bize önlem almak durumunda çünkü hızlı hücum edebilen bir takımız" ifadelerini kullanmıştı.

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Fenerbahçe'de yıldız ismin üstü çizildi! Ersun Yanal idmanlara bile almıyor

Bu açıklama sonrası tecrübeli teknik adamın Slimani'den ümidini tamamen kestiği yorumları yapılmıştı.

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