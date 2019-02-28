28 Şubat 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'de yıldız ismin üstü çizildi! Ersun Yanal idmanlara bile almıyor
Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren ve 23 hafta sonunda topladığı 25 puanla 14. sırada yer alan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, Zenit maçında yedek soyundurduğu yıldız ismi, Beşiktaş derbisinde maç kadrosuna dahi almamıştı.
Giriş Tarihi: 28.02.2019 19:02 Güncelleme Tarihi: 28.02.2019 19:22
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