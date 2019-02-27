27 Şubat 2019, Çarşamba

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Valbuena: "Onurumuz için oynadık"

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, 3-0'dan 3-3'e getirdikleri derbi maç sonrası "Bu takımın karakterini sahaya koyduğunda maçı döndürebileceğini biliyorduk. Onurumuz, gururumuz için oynadık" dedi.
27.02.2019

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