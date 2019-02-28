Fenerbahçe'de Nabil Dirar'dan Beşiktaş sözleri!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanan ve 3-3'lük beraberlikle sonuçlanan tarihi Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde gösterdiği başarılı performans ile damga vuran Nabil Dirar, dev maç sonrası ilk kez konuştu ve hocası Ersun Yanal'a mesaj gönderdi.