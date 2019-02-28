28 Şubat 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'de Nabil Dirar'dan Beşiktaş sözleri!
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanan ve 3-3'lük beraberlikle sonuçlanan tarihi Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde gösterdiği başarılı performans ile damga vuran Nabil Dirar, dev maç sonrası ilk kez konuştu ve hocası Ersun Yanal'a mesaj gönderdi.
Giriş Tarihi: 28.02.2019 20:02 Güncelleme Tarihi: 28.02.2019 20:11
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