28 Şubat 2019, Perşembe

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Fenerbahçe'de Nabil Dirar'dan Beşiktaş sözleri!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanan ve 3-3'lük beraberlikle sonuçlanan tarihi Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde gösterdiği başarılı performans ile damga vuran Nabil Dirar, dev maç sonrası ilk kez konuştu ve hocası Ersun Yanal'a mesaj gönderdi.

Giriş Tarihi: 28.02.2019 20:02 Güncelleme Tarihi: 28.02.2019 20:11
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Fenerbahçe'de Nabil Dirar'dan Beşiktaş sözleri!

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, tam bir bek oyuncusu olmadığını belirterek, "Beşiktaş maçının ikinci yarısında sahte bir bek oyuncusu olarak sahadaydım." dedi.

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Fenerbahçe'de Nabil Dirar'dan Beşiktaş sözleri!

Nabil Dirar, FB TV'ye yaptığı açıklamada, Beşiktaş ile oynadıkları 3-0 geriden gelerek 3-3'le sahadan ayrıldıkları derbiyi hayatı boyunca unutmayacağını aktarırken şu ifadeleri kullandı:

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Fenerbahçe'de Nabil Dirar'dan Beşiktaş sözleri!

"O akşamki yaşadıklarımız kelimelerle ifade edilemez."

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Fenerbahçe'de Nabil Dirar'dan Beşiktaş sözleri!

"Maçın iki yarısında tamamen alakasız iki görüntü çizdik."

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Fenerbahçe'de Nabil Dirar'dan Beşiktaş sözleri!

"Böyle derbiyi 3-0'dan 3-3'e getirmek sıra dışı. Çok koşmamız çok mücadele etmemiz gerekti."

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