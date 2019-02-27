28 Şubat 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den Giroud bombası

Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, OlivierG iroud'nun menajeriyle ilk temas ı kurdu. Sportif Direktör Damien Comolli, İngiliz temsilcisinin öyneticileriyle de masaya oturacak...

Giriş Tarihi: 27.02.2019 23:59 Güncelleme Tarihi: 28.02.2019 07:45
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Fenerbahçe'den Giroud bombası

Bu sezon taraftarlarını bir hayli üzen ve transfer ettiği forvetlerden verim alamayan Fenerbahçe, yeni sezon çalışmalarına start verdi.

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Fenerbahçe'den Giroud bombası

Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Sarı-Lacivertliler, kaliteli bir golcüyü renklerine katmak için şimdiden çalışmalara başladı. Hedefteki isim Olivier Giroud.

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Fenerbahçe'den Giroud bombası

Bonservisi elinde olacak

Fransız yıldızın Chelsea ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

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Fenerbahçe'den Giroud bombası

F.Bahçe, sezon sonu bonservisi elinde olacak yıldız golcüyle ilk teması kurdu. Görüşmeyi Sportif Direktör Comolli gerçekleştirdi.

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Fenerbahçe'den Giroud bombası

Görüşmeler devam edecek

Comollı'nin Fransız golcünün menajeriyle ön görüşme yaptığı Chelsea'li yöneticilerle ise önümüzdeki günlerde temas kuracağı öğrenildi... Giroud'yu Ersun Yanal da takımda görmek istiyor

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