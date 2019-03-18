18 Mart 2019, Pazartesi
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'Önce vatan' dediler... Üç büyüklerin şehit futbolcuları
Çanakkale Savaşı'nda erkek kadın yaşlı çocuk demeden mücadele edildi. Kahramanlığın destanlaştığı savaşta Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş futbol kulüpleri de çok sayıda şehit verdi. İşte o kahramanlar...
Giriş Tarihi: 18.03.2019 11:46 Güncelleme Tarihi: 18.03.2019 11:59
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