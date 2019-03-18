Fenerbahçe'de Ersun Yanal etkisi!

Cocu+Koeman ile ligde Kadıköy'de çıktığı 7 maçın 5'inde puan kaybeden Fenerahçe; Yanal ile içerdeki 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alıp hiç yenilmedi.