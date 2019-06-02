02 Haziran 2019, Pazar

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Fenerbahçe'de operasyon başladı! İlk transfer savunmaya

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe'de transfer harekatı başladı. Defans hattını güçlendirmek isteyen tecrübeli teknik direktör Ersun Yanal, ilk transferin stoper mevkiine yapılmasını istedi. İşte sarı lacivertlilerin peşinde olduğu o isim....

Giriş Tarihi: 02.06.2019 10:23 Güncelleme Tarihi: 02.06.2019 10:27
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Fenerbahçe'de operasyon başladı! İlk transfer savunmaya

Spor Toto Süper Lig'i 6. sırada bitiren Fenerbahçe'de transfer için kollar sıvandı.

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Fenerbahçe'de operasyon başladı! İlk transfer savunmaya

Tecrübeli teknik direktör Ersun Yanal, Neustadter'in ayrılmasının ardından Skrtel'in de durumunun belirsiz olmasını düşünerek ilk transferin defans hattına yapılmasını istedi.

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Fenerbahçe'de operasyon başladı! İlk transfer savunmaya

Stoper arayışlarına hız veren sarı lacivertlilerde önemli bir gelişme yaşandı.

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Fenerbahçe'de operasyon başladı! İlk transfer savunmaya

Fenerbahçe'nin teknik heyetinin Milan ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki stoper Zapata ile ilgili detaylı bir araştırma yaptı.

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Fenerbahçe'de operasyon başladı! İlk transfer savunmaya

Sakatlık problemi bulunan Zapata'nın, kalıcı bir durumunun olmadığı son derece sağlıklı olduğu ve transferinin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe'ye çok şeyler katacağı ifade edildi.

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