02 Haziran 2019, Pazar
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Fenerbahçe'de operasyon başladı! İlk transfer savunmaya
Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe'de transfer harekatı başladı. Defans hattını güçlendirmek isteyen tecrübeli teknik direktör Ersun Yanal, ilk transferin stoper mevkiine yapılmasını istedi. İşte sarı lacivertlilerin peşinde olduğu o isim....
Giriş Tarihi: 02.06.2019 10:23 Güncelleme Tarihi: 02.06.2019 10:27
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