02 Haziran 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

İsmail Köybaşı'na Süper Lig'den iki talip

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin gelecek kadro planlamasında yer almayan İsmail Köybaşı transferde kıymete bindi. 1 Temmuz 2019'da sarı lacivertli ekiple olan kontratı sona erecek futbolcuya iki Süper Lig ekibi talip oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.06.2019 10:52 Güncelleme Tarihi: 02.06.2019 11:01
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İsmail Köybaşı'na Süper Lig'den iki talip

Fenerbahçe'nin gelecek sezon için kadro planmarı arasında yer almayan İsmail Köybaşı, kıymete bindi.

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İsmail Köybaşı'na Süper Lig'den iki talip

Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcuya iki Süper Lig ekibinin talip olduğu iddia edildi.

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İsmail Köybaşı'na Süper Lig'den iki talip

Tecrübeli futbolcuyu Kasımpaşa ve Göztepe takibe aldı.

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İsmail Köybaşı'na Süper Lig'den iki talip

Tecrübeli sol bekin son bir kez Fenerbahçe ile görüşeceği, durumun belirlenmesi sonrası gelen teklifleri değerlendireceği öğrenildi.

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İsmail Köybaşı'na Süper Lig'den iki talip

Köybaşı'nın önceliği, uygun bir teklif gelmesi halinde İstanbul'da kalmak.

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