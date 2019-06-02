İsmail Köybaşı'na Süper Lig'den iki talip

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin gelecek kadro planlamasında yer almayan İsmail Köybaşı transferde kıymete bindi. 1 Temmuz 2019'da sarı lacivertli ekiple olan kontratı sona erecek futbolcuya iki Süper Lig ekibi talip oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.06.2019 10:52 Güncelleme Tarihi: 02.06.2019 11:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





