02 Haziran 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe taraftarı Mesut Özil için kampanya başlattı

Arsenal, Mesut Özil'i istenmeyen adam ilan etti... Fener taraftarı ise yıldız futbolcuya "Bize gel" diye mesaj yağdırdı...

Giriş Tarihi: 02.06.2019 01:01 Güncelleme Tarihi: 02.06.2019 07:57
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Fenerbahçe taraftarı Mesut Özil için kampanya başlattı

Fenerbahçe taraftarlarından büyük kampanya... Sarı-Lacivertli taraftarlar, Arsenal'in Türk asıllı yıldızı Mesut Özil'i sosyal medyada adeta mesaj yağmuruna tuttu.

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Fenerbahçe taraftarı Mesut Özil için kampanya başlattı

'Fener Ol' kampanyasına büyük destek veren taraftarlar yıldız oyuncuya, "Gel beraber mesut olalım" şeklinde mesajlar attı.

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Fenerbahçe taraftarı Mesut Özil için kampanya başlattı

Taraftarlar baskı kurdu

Daha önce ismi Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil'e büyük baskı kuran Fenerbahçeli taraftarların bu şekilde oyuncuyu etkilemeye çalışacağı öğrenildi. Mesut Özil'in Arsenal'den ayrılması gündemde.

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Fenerbahçe taraftarı Mesut Özil için kampanya başlattı

Fatura Mesut Özil'e kesildi

UEFA Avrupa Ligi finalinde Chelsea'ye 4-1 yenilen Arsenal'de taraftarlar ve İngiliz medyası faturayı Özil'e kesti.

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Fenerbahçe taraftarı Mesut Özil için kampanya başlattı

Morali bir hayli bozuk olan yıldız oyuncunun ayrılık kararı aldığı konuşuluyor.

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