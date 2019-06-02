Fenerbahçe'ye 2 as birden!

Yeni sezon için kadroyu baştan yaratmayı planlayan Fenerbahçe'de Başkanı Ali Koç'un "Transfer listemizi belirledik. Bu isimler üzerinde çalışıyoruz" sözlerinin ardındanki 2 isim daha ortaya çıktı. İşte sarı lacivertli kulübün hedefindeki iki yıldız...

Giriş Tarihi: 02.06.2019 00:55 Güncelleme Tarihi: 02.06.2019 07:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





