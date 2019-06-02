02 Haziran 2019, Pazar
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'ye 2 as birden!
Yeni sezon için kadroyu baştan yaratmayı planlayan Fenerbahçe'de Başkanı Ali Koç'un "Transfer listemizi belirledik. Bu isimler üzerinde çalışıyoruz" sözlerinin ardındanki 2 isim daha ortaya çıktı. İşte sarı lacivertli kulübün hedefindeki iki yıldız...
Giriş Tarihi: 02.06.2019 00:55 Güncelleme Tarihi: 02.06.2019 07:57
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13
Daha Fazla Gör
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı