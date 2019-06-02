02 Haziran 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye 2 as birden!

Yeni sezon için kadroyu baştan yaratmayı planlayan Fenerbahçe'de Başkanı Ali Koç'un "Transfer listemizi belirledik. Bu isimler üzerinde çalışıyoruz" sözlerinin ardındanki 2 isim daha ortaya çıktı. İşte sarı lacivertli kulübün hedefindeki iki yıldız...

Giriş Tarihi: 02.06.2019 00:55 Güncelleme Tarihi: 02.06.2019 07:57
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Fenerbahçe'ye 2 as birden!

Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda isimleri belirleyen Fenerbahçe transfer için vakit kaybetmeden harekete geçti.

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Fenerbahçe'ye 2 as birden!

Buna göre sarı-lacivertli kulübün ilk hedefinin Antalyaspor'un sağ beki Nazım Sangare olduğu belirtildi.

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Fenerbahçe'ye 2 as birden!

Fenerbahçe'nin ayrıca, Çaykur Rizespor'da kiralık oynayan ön libero Azubuike için temaslara başladığı kaydedildi.

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Fenerbahçe'ye 2 as birden!

Yönetimin, teknik direktör Ersun Yanal'ın da onayını aldıktan sonra iki oyuncunun menajerleriyle de masaya oturduğu bildirildi.

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Fenerbahçe'ye 2 as birden!

Sarı-lacivertlilerin önce 25 yaşındaki Sangare için yakında kulübü ile de görüşüp ardından Azubuike transferin bitirmek istedikleri bilgisine ulaşıldı.

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