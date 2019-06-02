02 Haziran 2019, Pazar

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Yok artık Brahimi! İşte Fenerbahçe'den talepleri...

Yeni sezon için kolları sıvayan Fenerbahçe'ye dün Brahimi'den kötü haber gelmişti. Portekiz basınının dün Brahimi'nin Fenerbahçe'nin teklifini reddettiği haberi sonrası bugün de yıldız futbolcunun sarı lacivertli ekibe sunduğu transfer talepleri ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 02.06.2019 00:38 Güncelleme Tarihi: 02.06.2019 07:58
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Yok artık Brahimi! İşte Fenerbahçe'den talepleri...

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de pek çok isim için sarı lacivertli yönetim temaslarını sürdürüyor.

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Yok artık Brahimi! İşte Fenerbahçe'den talepleri...

Rotasyonlu ve dinamik bir kadro kurmak isteyen Ersun Yanal'ın talepleri doğrultusunda haeket eden Damien Comolli ve sarı lacivertli yönetim listeye alınan isimlerle birer birer görüşmeye başladı.

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Yok artık Brahimi! İşte Fenerbahçe'den talepleri...

Bu isimlerden biri de Portekiz devi Porto'da forma giyen Cezayirli oyuncu Yacine Brahimi'ydi.

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Yok artık Brahimi! İşte Fenerbahçe'den talepleri...

Fenerbahçe, Brahimi'yle kısa süre önce görüşerek transfer teklifinde bulunmuştu.

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Yok artık Brahimi! İşte Fenerbahçe'den talepleri...

Fakat 29 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'ye transferi için taraflar anlaşmaya varamadı.

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