02 Haziran 2019, Pazar
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Yok artık Brahimi! İşte Fenerbahçe'den talepleri...
Yeni sezon için kolları sıvayan Fenerbahçe'ye dün Brahimi'den kötü haber gelmişti. Portekiz basınının dün Brahimi'nin Fenerbahçe'nin teklifini reddettiği haberi sonrası bugün de yıldız futbolcunun sarı lacivertli ekibe sunduğu transfer talepleri ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 02.06.2019 00:38 Güncelleme Tarihi: 02.06.2019 07:58
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