11 Mart 2019, Pazartesi

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Fenerbahçe'de flaş Comolli kararı! Sezon sonunda...

Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni yönetimle birlikte sezon başında sportif direktörlük görevine getirilen Fransız futbol adamı Damien Comolli ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Giriş Tarihi: 11.03.2019 10:18 Güncelleme Tarihi: 11.03.2019 10:22
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Fenerbahçe'de flaş Comolli kararı! Sezon sonunda...

Süper Lig'in 25. haftasında alınan 2-1'lik Başakşehir mağlubiyeti sonrası basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Bazıları bu atmosferi kaldıramıyor. Fenerbahçe büyük bir takım Büyük takımın atmosferini kaldırmak kolay değil" demişti.

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Fenerbahçe'de flaş Comolli kararı! Sezon sonunda...

Bu sözlerin ardından sarı-lacivertli takımda sezon sonunda yapılacak büyük operasyonun düğmesine basıldı.

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Fenerbahçe'de flaş Comolli kararı! Sezon sonunda...

Öncelikli olarak mukavelesi bitecek hiçbir isimle sözleşme yenilenmeyecek. 1.5 yıllığına kiralanan Moses dışında kiralıklara da yol verilecek.

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Fenerbahçe'de flaş Comolli kararı! Sezon sonunda...

Volkan Demirel'e sezon sonunda teşekkür edilerek yollar ayrılacak. Kameni, Alper Potuk ve Michael Frey'e talip olacak bütün kulüplere gerekli kolaylık gösterilecek.

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Fenerbahçe'de flaş Comolli kararı! Sezon sonunda...

Yönetim, scout ekibine talimat vererek dünya genelinde genç, kaliteli ve uygun maliyetli isimler bulunmasını istedi.

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