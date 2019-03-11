Fenerbahçe'de flaş Comolli kararı! Sezon sonunda...

Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni yönetimle birlikte sezon başında sportif direktörlük görevine getirilen Fransız futbol adamı Damien Comolli ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Giriş Tarihi: 11.03.2019 10:18 Güncelleme Tarihi: 11.03.2019 10:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





