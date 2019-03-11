Ersun Yanal'dan olay karar! Volkan Demirel...

Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir'e karşı alınan mağlubiyetin ardından gözler Sivasspor maçına çevrildi. Teknik direktör Ersun Yanal bu kritik maç öncesi ilk 11'ini şekillendirmeye başladı. Yanal'ın, yediği hatalı gollerin ardından eleştirilerin odak noktası haline gelen Volkan Demirel için verdiği karar ise uzun süre tartışılacak cinsten.

Giriş Tarihi: 11.03.2019 12:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





