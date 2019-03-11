11 Mart 2019, Pazartesi

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Ersun Yanal'dan olay karar! Volkan Demirel...

Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir'e karşı alınan mağlubiyetin ardından gözler Sivasspor maçına çevrildi. Teknik direktör Ersun Yanal bu kritik maç öncesi ilk 11'ini şekillendirmeye başladı. Yanal'ın, yediği hatalı gollerin ardından eleştirilerin odak noktası haline gelen Volkan Demirel için verdiği karar ise uzun süre tartışılacak cinsten.

Giriş Tarihi: 11.03.2019 12:06
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Ersun Yanal'dan olay karar! Volkan Demirel...

Spor Toto Süper Lig 25. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-1 kaybeden Fenerbahçe'de gözler Sivasspor maçına çevrildi.

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Ersun Yanal'dan olay karar! Volkan Demirel...

Bu müsabaka öncesinde teknik heyet ve teknik direktör Ersun Yanal'a sevindirici haber geldi.

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Ersun Yanal'dan olay karar! Volkan Demirel...

Fenerbahçe'de cezalı olan Ayew ile birlikte Dirar ve Mehmet Topal sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir maçında forma giyememişlerdi.

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Ersun Yanal'dan olay karar! Volkan Demirel...

Ayew'in cezası biterken, Mehmet Topal ile Dirar'ın sakatlıkları geçti.

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Ersun Yanal'dan olay karar! Volkan Demirel...

Bu 3 futbolcu da Sivasspor maçında sahada olacak.

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