11 Mart 2019, Pazartesi

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Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş karşılaşması sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kocaman, Fenerbahçe'nin durumuyla ilgili "Bana çok büyük değerler katmış bir kulübün sıkıntılı olduğunu görmek üzüntü veriyor." dedi.
11.03.2019

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