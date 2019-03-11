11 Mart 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de tarihi rakam! Dokuz...

Lider Başakşehir'e de yenilip düşme hattından uzaklaşamayan Kanarya'yı zorlu bir süreç bekliyor.

Giriş Tarihi: 11.03.2019 00:40 Güncelleme Tarihi: 11.03.2019 07:48
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Fenerbahçe'de tarihi rakam! Dokuz...

Olmuyor! Fenerbahçe'de işler bir türlü yolunda gitmiyor.

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Fenerbahçe'de tarihi rakam! Dokuz...

Cocu ile başladığı sezona Koeman ile devam eden, ardından takımı Ersun Yanal'a emanat eden sarı-lacivertliler, hava olarak değişse de saha sonuçları olarak yerinde sayıyor.

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Fenerbahçe'de tarihi rakam! Dokuz...

Son olarak Başakşehir'e 2-1 kaybedip 28 puanda kalan Kanarya, düşme hattından uzaklaşma şansını kaçırdı.

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Fenerbahçe'de tarihi rakam! Dokuz...

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe için işler ne kadar düzelir bilinmez ama takımı ligin kalan 9 haftasında zorlu bir periyot beklediği gerçek...

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Fenerbahçe'de tarihi rakam! Dokuz...

İKİ RAKİBİNİN ÜSTÜNDE!
Sarı-lacivertliler, bu periyotta 4 deplasman maçına çıkacak; üstelik 2 de derbi maçı oynayacak.

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