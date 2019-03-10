10 Mart 2019, Pazar
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe taraftarından Tolgay Arslan'a sert tepki!
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de taraftarlar, devre arasında Beşiktaş'tan transfer edilen Tolgay Arslan'a sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi. İşte o yorumlar...
Giriş Tarihi: 10.03.2019 11:46 Güncelleme Tarihi: 10.03.2019 11:47
- 1
- 25
- 2
- 25
- 3
- 25
- 4
- 25
- 5
- 25
Daha Fazla Gör
- Ünal Karaman: "Ligin en yürekli takımıyız"
- Fenerbahçe'nin Hakim Ziyech pişmanlığı!
- Flaş iddia! Şener Özbayraklı Galatasaray'da
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!