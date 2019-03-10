10 Mart 2019, Pazar

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Fenerbahçe taraftarından Tolgay Arslan'a sert tepki!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de taraftarlar, devre arasında Beşiktaş'tan transfer edilen Tolgay Arslan'a sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi. İşte o yorumlar...

Giriş Tarihi: 10.03.2019 11:46 Güncelleme Tarihi: 10.03.2019 11:47
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Fenerbahçe taraftarından Tolgay Arslan'a sert tepki!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu.

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Fenerbahçe taraftarından Tolgay Arslan'a sert tepki!

Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan, Başakşehir maçında gösterdiği performanslar eleştiri oklarının hedefi oldu.

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Fenerbahçe taraftarından Tolgay Arslan'a sert tepki!

Takımının yediği ilk golde İrfan Can Kahveci'den iki çalım birden yiyen Tolgay, ikinci golde ise Mossoro'yu tutamamıştı.

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Fenerbahçe taraftarından Tolgay Arslan'a sert tepki!

Yenilen 2 hatalı gol sonrası çılgına dönen Fenerbahçeli taraftarlar, 28 yaşındaki futbolcuyu sosyal medyadan eleştiri yağmuruna tuttu.

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Fenerbahçe taraftarından Tolgay Arslan'a sert tepki!

İşte Tolgay Arslan için Twitter'dan yapılan paylaşımlar:

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