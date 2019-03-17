17 Mart 2019, Pazar

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal o ismi sildi! "İsterse gidebilir"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başladı. Sezon sonunda tam 14 futbolcusuyla yollarını ayırması beklenen sarı-lacivertlilerde tecrübeli teknik adam, yıldız futbolcu için yönetime 'isterse gidebilir' raporu verdi.

Giriş Tarihi: 17.03.2019 12:23 Güncelleme Tarihi: 17.03.2019 12:25
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal o ismi sildi! İsterse gidebilir

Sivas karşısında 1-0 geriden gelip 2-1 kazanan Fenerbahçe'de oynanan futbol taraftar gibi Ersun Yanal'ı da memnun etmedi.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal o ismi sildi! İsterse gidebilir

Tecrübeli hocanın bu karşılaşma ile birlikte kafasında birçok şeyin daha da netleştiği ve takımla ilgili hesaplaşmayı sezon sonunda sert bir şekilde yapacağı öğrenildi.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal o ismi sildi! İsterse gidebilir

Yanal, sözleşmesi biten hiçbir oyuncuyla yeni anlaşma yapılmasını istemiyor.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal o ismi sildi! İsterse gidebilir

Fenerbahçe'de sadece Şener Özbayraklı'nın durumu belirsiz.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal o ismi sildi! İsterse gidebilir

Bunun dışında mukavelesi sona eren 10 futbolcuyla yolların ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.

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