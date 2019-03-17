17 Mart 2019, Pazar
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal o ismi sildi! "İsterse gidebilir"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başladı. Sezon sonunda tam 14 futbolcusuyla yollarını ayırması beklenen sarı-lacivertlilerde tecrübeli teknik adam, yıldız futbolcu için yönetime 'isterse gidebilir' raporu verdi.
Giriş Tarihi: 17.03.2019 12:23 Güncelleme Tarihi: 17.03.2019 12:25
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