17 Mart 2019, Pazar
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Fenerbahçe Ersun Yanal ile pes etmiyor
Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde bu sezon Spor Toto Süper Lig'de yenik duruma düştüğü maçlarda yaptığı geri dönüşlerle dikkati çekiyor.
17.03.2019
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