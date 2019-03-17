17 Mart 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

İşte Ersun Yanal'ın Volkan Demirel kararı! Oynamamasının sebebi...

Son haftalardaki kötü performansı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Volkan Demirel, Demir Grup Sivasspor maçında formasını Harun Tekin'e kaptırmıştı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın tecrübeli kaleciyi neden oynatmadığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 17.03.2019 13:00 Güncelleme Tarihi: 17.03.2019 13:02
  • 1
  • 12
İşte Ersun Yanal'ın Volkan Demirel kararı! Oynamamasının sebebi...

Fenerbahçe'nin tecrübeli eldiveni Volkan Demirel, Süper Lig'in ilk yarısında oynanan Çaykur Rizespor maçının ardından yönetim tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

  • 2
  • 12
İşte Ersun Yanal'ın Volkan Demirel kararı! Oynamamasının sebebi...

Takımın başına Ersun Yanal'ın getirilmesinin ardından affedilen tecrübeli kaleci, takıma döndükten kısa bir süre sonra formasına kavuşmuştu.

  • 3
  • 12
İşte Ersun Yanal'ın Volkan Demirel kararı! Oynamamasının sebebi...

Ancak bireysel hataları ve Medipol Başakşehir maçında yediği hatalı gol sonrası eleştiri alan Volkan Demirel, Sivasspor maçına yedek kulübesinde başlamıştı.

  • 4
  • 12
İşte Ersun Yanal'ın Volkan Demirel kararı! Oynamamasının sebebi...

Son dönemdeki tepkiler sonrası teknik direktör Ersun Yanal, 37 yaşındaki kaleciye sahip çıkmış ve maç sonrası yaptığı açıklamada "Mağlubiyeti tek bir kişiye yıkamayız" demişti.

  • 5
  • 12
İşte Ersun Yanal'ın Volkan Demirel kararı! Oynamamasının sebebi...

Ancak buna rağmen Volkan Demirel, Sivasspor maçında kulübedeydi. Ersun Yanal da kaleci konusundaki kararını maç günü verdi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör