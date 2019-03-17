17 Mart 2019, Pazar
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Görüşmeler başlıyor
Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmalarına start verildi. Bu sezon yapılan hataları tekrarlamak istemeyen sarı-lacivertliler, transferde ince eleyip sık dokuyor. Tüm transferlerini sezon öncesi hazırlık kampına yetiştirmek isteyen Fenerbahçe, Galatasaray'ın da talip olduğu yıldız ismi gündemine aldı.
Giriş Tarihi: 17.03.2019 11:26 Güncelleme Tarihi: 17.03.2019 11:28
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