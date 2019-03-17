17 Mart 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Görüşmeler başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmalarına start verildi. Bu sezon yapılan hataları tekrarlamak istemeyen sarı-lacivertliler, transferde ince eleyip sık dokuyor. Tüm transferlerini sezon öncesi hazırlık kampına yetiştirmek isteyen Fenerbahçe, Galatasaray'ın da talip olduğu yıldız ismi gündemine aldı.

Giriş Tarihi: 17.03.2019 11:26 Güncelleme Tarihi: 17.03.2019 11:28
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Görüşmeler başlıyor

Süper Lig'de bitime 8 hafta kalmasına rağmen kötü gidişata dur diyemeyen Fenerbahçe, Sivasspor galibiyetiyle rahat bir nefes aldı.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Görüşmeler başlıyor

Bu sezonun ilk 5 içerisinde bitirmeyi amaçlayan sarı-lacivertliler, diğer yandan gelecek sezon için hazırlıklarına başladı.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Görüşmeler başlıyor

Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda çalışmalarına başlayan Kanarya, bu sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla dudak uçuklatan Brezilyalı futbolcuyu gözüne kestirdi.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Görüşmeler başlıyor

Devre arası transfer döneminde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in takımında görmek istediği yıldız oyuncuya Fenerbahçe de talip oldu.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Görüşmeler başlıyor

Takvim'in haberine göre, bu sezon Sivasspor formasıyla gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Douglas, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin radarında.

BONSERVİSİ ELİNDE

Bonservisi Barcelona'da bulunan Brezilyalı futbolcu, Sivasspor'da kiralık olarak forma giyiyor. Yıldız futbolcu 30 Haziran'da serbest kalacak.

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