Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Görüşmeler başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmalarına start verildi. Bu sezon yapılan hataları tekrarlamak istemeyen sarı-lacivertliler, transferde ince eleyip sık dokuyor. Tüm transferlerini sezon öncesi hazırlık kampına yetiştirmek isteyen Fenerbahçe, Galatasaray'ın da talip olduğu yıldız ismi gündemine aldı.

Giriş Tarihi: 17.03.2019 11:26 Güncelleme Tarihi: 17.03.2019 11:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





