Fenerbahçe'ye Ada'dan 2 bomba daha! Forvet ve kanat...

Ocak ayı transfer dönemini de tıpkı sezon başında olduğu gibi hareketli geçiren Fenerbahçe'de, transfer bombaları patlamaya devam ediyor. Daha önce Attila Szalai, Osayi Samuel ve Mesut Özil'i kadrosuna katan sarı lacivertliler, Premier Lig'den 2 takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Golcülerinden bekleyen verimi alamayan Fenerbahçe, bir forvet ve kanat bölgesini zenginleştirmek adına bir kanat oyuncusu alacak. İşte o isimler ve detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB transferleri)

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Giriş Tarihi: 24.01.2021 11:48 Güncelleme Tarihi: 24.01.2021 11:53 ABONE OL