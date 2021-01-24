24 Ocak 2021, Pazar

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Fenerbahçe'ye Ada'dan 2 bomba daha! Forvet ve kanat...

Ocak ayı transfer dönemini de tıpkı sezon başında olduğu gibi hareketli geçiren Fenerbahçe'de, transfer bombaları patlamaya devam ediyor. Daha önce Attila Szalai, Osayi Samuel ve Mesut Özil'i kadrosuna katan sarı lacivertliler, Premier Lig'den 2 takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Golcülerinden bekleyen verimi alamayan Fenerbahçe, bir forvet ve kanat bölgesini zenginleştirmek adına bir kanat oyuncusu alacak. İşte o isimler ve detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB transferleri)

Giriş Tarihi: 24.01.2021 11:48 Güncelleme Tarihi: 24.01.2021 11:53
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Fenerbahçe'ye Ada'dan 2 bomba daha! Forvet ve kanat...

Fenerbahçe'de Ocak ayı transfer dönemi de tıpkı sezon başında olduğu gibi hareketli geçiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe'ye Ada'dan 2 bomba daha! Forvet ve kanat...

Sarı lacivertliler şampiyonluk yolunda yapacağı takviyelerle sezon sonu ipi göğüsleyen taraf olma peşinde.

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Fenerbahçe'ye Ada'dan 2 bomba daha! Forvet ve kanat...

Ligde Başakşehir galibiyetiyle çıkışa geçen Fenerbahçe, son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

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Fenerbahçe'ye Ada'dan 2 bomba daha! Forvet ve kanat...

Savunma hattında sorun yaşayan sarı lacivertliler kadrosuna genç oyuncu Attila Szalai'yi kattığını duyurdu.

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Fenerbahçe'ye Ada'dan 2 bomba daha! Forvet ve kanat...

Kanat bölgesi için Osayi Samuel ile sezon sonu gelmesi üzerine sözleşen Kanarya, daha sonra bu transferi erkene çekerek Ocak transfer döneminde takıma katılması konusunda anlaşma sağladı.

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