25 Ocak 2021, Pazartesi

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Mesut Özil'den flaş Galatasaray talebi! Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe'nin 3.5 yıllık sözleşme imzaladığı Mesut Özil, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı. Yıldız futbolcunun sahalarda ne zaman boy göstereceği merak konusu olurken, sportif direktör Emre Belözoğlu ile görüşen 32 yaşındaki futbolcunun Galatasaray derbisiyle ilgili flaş bir talepte bulunduğu öğrenildi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 25.01.2021 11:41 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 12:12
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Mesut Özil'den flaş Galatasaray talebi! Emre Belözoğlu...

Mesut Özil transferinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, yıldız futbolcu ile salı ya da çarşamba günü 3.5 yıllık sözleşmenin altına imza atacak.

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Mesut Özil'den flaş Galatasaray talebi! Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Mesut Özil'in büyük bir değişiklik olmazsa salı ya da çarşamba günü imza töreni olacağını ifade etti.

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Mesut Özil'den flaş Galatasaray talebi! Emre Belözoğlu...

Yıldız futbolcu, pazar günü sarı-lacivertli takımdaki ilk antrenmanına çıktı.

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Mesut Özil'den flaş Galatasaray talebi! Emre Belözoğlu...

ASIL PLAN GALATASARAY DERBİSİ

Yoğun bir antrenman programına girecek olan Mesut Özil için asıl plan ise 6 Şubat'ta oynanacak olan Galatasaray derbisi.

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Mesut Özil'den flaş Galatasaray talebi! Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe teknik ekibi, ilk antrenmana çıkacağı tarih ile Galatasaray maçı arasında 12 gün olan Mesut Özil'i en azından maç kadrosunda olacak şekilde hazırlayacak.

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