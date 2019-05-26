26 Mayıs 2019, Pazar

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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Resmen açıkladı

Süper Lig'de yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'den yaprak dökümü sürüyor. Sarı-lacivertlilerde sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklayan Fransız yıldız Mathieu Valbuena'nın ardından bir ayrılık daha gerçekleşiyor. Yıldız futbolcu, dış basına yaptığı açıklamada gelecek sezon takımda olmayacağını açıkladı.

Giriş Tarihi: 26.05.2019 15:56 Güncelleme Tarihi: 26.05.2019 15:58
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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Resmen açıkladı

Yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler netleşiyor.

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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Resmen açıkladı

Sarı-lacivertlilerde ilk olarak sözleşmesi sona eren Fransız yıldız Mathieu Valbuena, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gelecek sezon takımda olmayacağını duyurdu.

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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Resmen açıkladı

Sezon sonunda 12 futbolcusuyla sözleşmesi sona erecek olan Sarı Kanarya'da Valbuena dışında en az 10 futbolcuyla daha yolların ayrılması planlanıyor.

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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Resmen açıkladı

İç transferde çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren Fenerbahçe'de Valbuena'nın ardından sürpriz bir ayrılık daha gerçekleşiyor.

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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Resmen açıkladı

İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre Chelsea ile geçtiğimiz sezon yollarını ayırdığından beri bir takım çalıştırmayan ve bu sezon Inter'in başına geçmesi beklenen İtalyan antrenör Antonio Conte'nin hedefindeki ilk isim Victor Moses.

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