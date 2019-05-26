26 Mayıs 2019, Pazar
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Resmen açıkladı
Süper Lig'de yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'den yaprak dökümü sürüyor. Sarı-lacivertlilerde sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklayan Fransız yıldız Mathieu Valbuena'nın ardından bir ayrılık daha gerçekleşiyor. Yıldız futbolcu, dış basına yaptığı açıklamada gelecek sezon takımda olmayacağını açıkladı.
Giriş Tarihi: 26.05.2019 15:56 Güncelleme Tarihi: 26.05.2019 15:58
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12
Daha Fazla Gör
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı