26 Mayıs 2019, Pazar

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Fenerbahçe'den transfer taarruzu! İşte Ersun Yanal'ın ısrarla istediği iki isim

Medipol Başakşehir forması giyen eski futbolcusu Emre Belözoğlu ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe transferde hız kesmiyor. Gelecek sezon için şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla istediği iki yıldız ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 26.05.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 26.05.2019 09:47
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Fenerbahçe'den transfer taarruzu! İşte Ersun Yanal'ın ısrarla istediği iki isim

Fenerbahçe yönetimi, kötü geçen sezonu unutturmak ve 5 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek için yoğun mesai harcıyor.

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Fenerbahçe'den transfer taarruzu! İşte Ersun Yanal'ın ısrarla istediği iki isim

Bu kapsamda tecrübesinden yararlanmak amacıyla eski oyuncusu Emre Belözoğlu ile 1 yıllığına el sıkışan sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir'in 3 ismine daha göz dikti…

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Fenerbahçe'den transfer taarruzu! İşte Ersun Yanal'ın ısrarla istediği iki isim

Başkan Ali Koç ve ekibinin Edin Visca ile prensip anlaşmasına vardığı ayrıca takımdan ayrılması muhtemel Volkan'ın yerine kaleci Mert Günok'u, orta sahaya takviye yapmak amacıyla da İrfan Can Kahveci'yi transfer etmeyi planladığı öğrenildi.

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Fenerbahçe'den transfer taarruzu! İşte Ersun Yanal'ın ısrarla istediği iki isim

Fenerbahçeli idarecilerin bu üç oyuncu için Başakşehir'le önümüzdeki günlerde masaya oturması bekleniyor.

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Fenerbahçe'den transfer taarruzu! İşte Ersun Yanal'ın ısrarla istediği iki isim

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Bu arada Ersun Yanal'ın transfer raporunda 30 futbolcuya yer verdiği, listenin başına ise Trezeguet ve Azubuike'yi yazdığı belirtildi.

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