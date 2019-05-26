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Fenerbahçe'den transfer taarruzu! İşte Ersun Yanal'ın ısrarla istediği iki isim
Medipol Başakşehir forması giyen eski futbolcusu Emre Belözoğlu ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe transferde hız kesmiyor. Gelecek sezon için şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla istediği iki yıldız ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 26.05.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 26.05.2019 09:47
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