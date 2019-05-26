26 Mayıs 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Erman Toroğlu'dan Galatasaray taraftarına olay sözler: "Fenerbahçe'den korkuyorsunuz"

Spor Toto Süper Lig'de 2018/2019 sezonunu çifte kupayla kapatan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirdiği törenle şampiyonluk kupasına kavuştu. A Spor ekranlarında yayınlanan dev kutlama sonrası A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, Galatasaray taraftarının statta Fenerbahçe aleyhine tezahüratta bulunmasını eleştirdi. İşte o sözler..

Giriş Tarihi: 26.05.2019 15:34 Güncelleme Tarihi: 26.05.2019 15:34
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Erman Toroğlu'dan Galatasaray taraftarına olay sözler: Fenerbahçe'den korkuyorsunuz

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray Medipol Başakşehir sahasında 2-1 mağlup ederek 22. kez şampiyonluğa uzandı. Galatasaray 69 puanla ligi şampiyon tamamlarken, Başakşehir 2. Beşiktaş ise 3. sırada tamamladı.

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Erman Toroğlu'dan Galatasaray taraftarına olay sözler: Fenerbahçe'den korkuyorsunuz

Galatasaray'da dün gerçekleşen (25 Mayıs) Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da gerçekleştirilen görkemlik bir törenle kupasını kaldırdı.

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Erman Toroğlu'dan Galatasaray taraftarına olay sözler: Fenerbahçe'den korkuyorsunuz

38 bin taraftarın bilet alarak canlı olarak seyrettiği kupa töreninden ilginç anlarda yaşandı.

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Erman Toroğlu'dan Galatasaray taraftarına olay sözler: Fenerbahçe'den korkuyorsunuz

Mustafa Cengiz mikrofonu almasının ardından taraftarlara büyük bir sürpriz yaptı.

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Erman Toroğlu'dan Galatasaray taraftarına olay sözler: Fenerbahçe'den korkuyorsunuz

Sizlerin huzurunda şu anda yarım olan 5. yıldızı tamamlamak için Fatih Terim ile 5 yıllık mukaveleye imza atacağız diyen Cengiz, tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

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