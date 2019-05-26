26 Mayıs 2019, Pazar
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Erman Toroğlu'dan Galatasaray taraftarına olay sözler: "Fenerbahçe'den korkuyorsunuz"
Spor Toto Süper Lig'de 2018/2019 sezonunu çifte kupayla kapatan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirdiği törenle şampiyonluk kupasına kavuştu. A Spor ekranlarında yayınlanan dev kutlama sonrası A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, Galatasaray taraftarının statta Fenerbahçe aleyhine tezahüratta bulunmasını eleştirdi. İşte o sözler..
Giriş Tarihi: 26.05.2019 15:34 Güncelleme Tarihi: 26.05.2019 15:34
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