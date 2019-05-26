Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu! Ersun Yanal'dan sürpriz tercihler

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu.

Giriş Tarihi: 26.05.2019 17:48 Güncelleme Tarihi: 26.05.2019 17:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





