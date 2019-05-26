26 Mayıs 2019, Pazar
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Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu! Ersun Yanal'dan sürpriz tercihler
Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu.
Giriş Tarihi: 26.05.2019 17:48 Güncelleme Tarihi: 26.05.2019 17:55
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Fenerbahçe'nin 11'ie belli oldu! Ersun Yanal'dan sürpriz tercihler
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Fenerbahçe'nin 11'ie belli oldu! Ersun Yanal'dan sürpriz tercihler
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Fenerbahçe'nin 11'ie belli oldu! Ersun Yanal'dan sürpriz tercihler
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Fenerbahçe'nin 11'ie belli oldu! Ersun Yanal'dan sürpriz tercihler
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Fenerbahçe'nin 11'ie belli oldu! Ersun Yanal'dan sürpriz tercihler
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