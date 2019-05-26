26 Mayıs 2019, Pazar

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Balotelli'den Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım!

Yeni sezon için önceliği forvet transferine veren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Adı Vedat Muriç, Max Kruse, Ze Luis, Allahyar Sayyadmanesh gibi isimlerle anılan sarı-lacivertlilerde gündemdeki isimlerden birisi de Mario Balotelli... Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer listesinde yer alan yıldız golcü, sosyal medya hesabından Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

Giriş Tarihi: 26.05.2019 11:31 Güncelleme Tarihi: 26.05.2019 11:32
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Balotelli'den Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yeni sezon öncesi birçok oyuncusuna veda edecek. Bununla birlikte takıma katılması beklenen oyuncu listesi de hazır...

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Balotelli'den Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım!

Teknik direktör Ersun Yanal, sportif direktör Damien Comolli ile bir araya gelerek transfer raporunu sundu.

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Balotelli'den Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım!

Tüm bu hazırlıklar sürerken Fransa'dan gelen haber, sarı lacivertlilerde büyük heyecan yarattı.

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Balotelli'den Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım!

Sözleşmesi sona eren Mario Balotelli, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kariyerine farklı bir kulüpte devam edeceğini duyurdu.

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Balotelli'den Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım!

İtalyan forvet ayrılığını Marsilya formasıyla attığı gollerin yer aldığı bir video ile şu sözlerle duyurdu:

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