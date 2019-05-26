Balotelli'den Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım!

Yeni sezon için önceliği forvet transferine veren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Adı Vedat Muriç, Max Kruse, Ze Luis, Allahyar Sayyadmanesh gibi isimlerle anılan sarı-lacivertlilerde gündemdeki isimlerden birisi de Mario Balotelli... Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer listesinde yer alan yıldız golcü, sosyal medya hesabından Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.