12 Mart 2019, Salı
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Fenerbahçe'de 'bahar' temizliği!
Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından bir tanesini geçiren Fenerbahçe'de sezon sonu 14 futbolcu ile yolların ayrılması planlanıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, 12 futbolcunun kesinlikle takımdan gönderilmesini istediği 2 futbolcu içinse henüz net kararını vermediği ifade edildi.
Giriş Tarihi: 12.03.2019 20:16 Güncelleme Tarihi: 12.03.2019 20:18
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