Fenerbahçe'de 'bahar' temizliği!

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından bir tanesini geçiren Fenerbahçe'de sezon sonu 14 futbolcu ile yolların ayrılması planlanıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, 12 futbolcunun kesinlikle takımdan gönderilmesini istediği 2 futbolcu içinse henüz net kararını vermediği ifade edildi.