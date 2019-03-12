12 Mart 2019, Salı

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Fenerbahçe'de 'bahar' temizliği!

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından bir tanesini geçiren Fenerbahçe'de sezon sonu 14 futbolcu ile yolların ayrılması planlanıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, 12 futbolcunun kesinlikle takımdan gönderilmesini istediği 2 futbolcu içinse henüz net kararını vermediği ifade edildi.

Giriş Tarihi: 12.03.2019 20:16 Güncelleme Tarihi: 12.03.2019 20:18
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Fenerbahçe'de 'bahar' temizliği!

Ersun Yanal, "Bazı oyuncularımız burada oynamanın ağırlığını kaldıramıyorlar, Fenerbahçe forması giymek kolay değil" diyerek sezon sonunda takımda yaşanacak büyük değişimin sinyalini verdi.

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Fenerbahçe'de 'bahar' temizliği!

Peki takımdan kimler ayrılacak? İşte detaylar...

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Fenerbahçe'de 'bahar' temizliği!

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de ligin bitmesi iple çekiliyor.

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Fenerbahçe'de 'bahar' temizliği!

Habertürk'ün haberine göre; futbolculardan memnun olmayan yönetim ve teknik direktör Ersun Yanal, önümüzdeki sezon bambaşka bir kadro kurmayı hedefliyor.

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Fenerbahçe'de 'bahar' temizliği!

Ersun Yanal, Başakşehir maçının ardından, "Bazı oyuncularımız burada oynamanın ağırlığını kaldıramıyorlar, Fenerbahçe forması giymek kolay değil" diyerek büyük değişim olacağının sinyalini verdi.

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