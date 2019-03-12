12 Mart 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Şampiyonu ve küme düşücek takımları açıkladılar! Fenerbahçe...

Avrupa liglerindeki takımların durumlarını inceleyen Euro Club Index, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olacak ve küme düşecek takımları açıklandı. Buna göre Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir'in ligi hangi sırada tamamlayacağı belirlendi.

Giriş Tarihi: 12.03.2019 21:45 Güncelleme Tarihi: 12.03.2019 21:47
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Şampiyonu ve küme düşücek takımları açıkladılar! Fenerbahçe...

Euro Club Index, Süper Lig'in mevcut puan durumundan yola çıkarak bir sıralama belirledi.

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Şampiyonu ve küme düşücek takımları açıkladılar! Fenerbahçe...

Takımların form durumlarına göre şampiyonluk yüzdeleri veren Euro Club Index, küme düşücek takımları da belirledi.

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İşte sıralama;

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Şampiyonu ve küme düşücek takımları açıkladılar! Fenerbahçe...

1-BAŞAKŞEHİR

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Şampiyonu ve küme düşücek takımları açıkladılar! Fenerbahçe...

2-GALATASARAY

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Şampiyonu ve küme düşücek takımları açıkladılar! Fenerbahçe...

3-BEŞİKTAŞ

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