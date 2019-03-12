12 Mart 2019, Salı
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Şampiyonu ve küme düşücek takımları açıkladılar! Fenerbahçe...
Avrupa liglerindeki takımların durumlarını inceleyen Euro Club Index, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olacak ve küme düşecek takımları açıklandı. Buna göre Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir'in ligi hangi sırada tamamlayacağı belirlendi.
Giriş Tarihi: 12.03.2019 21:45 Güncelleme Tarihi: 12.03.2019 21:47
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