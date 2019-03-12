12 Mart 2019, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Volkan Demirel en kötü sezonunu geçiriyor

Fenerbahçe'nin deneyimli kalecisi Volkan Demirel, kulüp kariyerindeki en kötü performansını sergiliyor. 38 yaşındaki kaleci, bu sezon maç başı ortalama 1. 26 gol yedi.
12.03.2019

Kulüp tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de Volkan Demirel de vasatın altında kaldı... Teknik direktör Ersun Yanal'ın bu sezon genellikle ligde şans verdiği deneyimli kaleci, çıktığı 15 maçta kalesinde 19 gol gördü. Volkan'ın bu karşılaşmalar içerisinde kalesinde gol yemediği tek maç ise göztepe mücadelesi oldu.

Kulüp içerisindeki problemlerden dolayı çalkantılı bir dönem geçiren 38 yaşındaki kaleci, affedildikten sonra çıktığı 7 lig maçında kaleye gelen 28 şutun 12'sine engel olamadı.

Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olduğu karşılaşma sonrasında da eleştiri oklarını üzerine çeken Volkan Demirel, maçın 18. dakikasında irfan can'ın ortaladığı topu saha içine çelerek Robinho'nun golünü engelleyemedi.

Başakşehir mücadelesinde 2 gol yiyen Volkan, 15 maçta kalesinde gördüğü 19 golle maç başına 1.26 ortalamada kaldı. Deneyimli kaleci bu istatistikler sonucunda 2003 yılından bu yana en istikrarsız sezonunu ortaya koydu.

Geçmişte yolu Fenerbahçe ile kesişen kaleciler ise bu sezon lige damga vuruyor. Kariyerinde sarı lacivertli kulüple 51 maça çıkan Mert Günok, bu sezon ligde Medipol Başakşehir formasıyla 25 maçta sadece 12 gol yedi.

2010-2011 ve 2012-2013 sezonunda Fenerbahçe'de oynayan ve şu an Konyaspor forması giyen serkan kırıntılı da performansıyla göz dolduruyor.

Beşiktaş maçında kalesine gelen 10 şutu engelleyen 33 yaşındaki kaleci, yeşil beyazlı formayla kariyerindeki en fazla kurtarış yaptığı sezonu geçiriyor.

daha önce Ankaragücü ve Çaykur Rizespor formaları da giyen Serkan, Fenerbahçe'deki kariyerinden sonra yükselişe geçen bir diğer kaleci oldu.

Volkan Demirel en kötü sezonunu geçiriyor Volkan Demirel en kötü sezonunu geçiriyor 12.03.2019
Fenerbahçe'de beklenen çıkış gelmiyor Fenerbahçe'de beklenen çıkış gelmiyor 12.03.2019
Fenerbahçe'nin genç yıldızı çalımlarıyla hayran bıraktı Fenerbahçe'nin genç yıldızı çalımlarıyla hayran bıraktı 12.03.2019
Fenerbahçe'nin deplasman hasreti Fenerbahçe'nin deplasman hasreti 11.03.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Fenerbahçe geri dönemedi Fenerbahçe geri dönemedi 11.03.2019
Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması 11.03.2019
Ben buna kırmızı kart vermem "Ben buna kırmızı kart vermem" 09.03.2019
Böyle penaltı olmaz "Böyle penaltı olmaz" 09.03.2019
Sezon sonu Ersun Yanal ile yollar ayrılır "Sezon sonu Ersun Yanal ile yollar ayrılır" 09.03.2019
Erman Toroğlu: Fenerbahçe'nin kımıldayacak hali yok Erman Toroğlu: "Fenerbahçe'nin kımıldayacak hali yok" 09.03.2019
Hakem ne yaparsa yapsın Koç ve Gümüşdağ ağzını açamaz "Hakem ne yaparsa yapsın Koç ve Gümüşdağ ağzını açamaz" 09.03.2019
Fenerbahçeli yıldız Başakşehir maçı kadrosundan çıkarıldı Fenerbahçeli yıldız Başakşehir maçı kadrosundan çıkarıldı 09.03.2019
Fenerbahçe'de 46 milyon TL boşa gitti Fenerbahçe'de 46 milyon TL boşa gitti 08.03.2019
Fenerbahçe Başakşehir'de zorlanıyor Fenerbahçe Başakşehir'de zorlanıyor 08.03.2019
Binali Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye ziyaret Binali Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye ziyaret 08.03.2019
Yanal'ın tercihi Moses Yanal'ın tercihi Moses 07.03.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Milyoner'de geceye damga vuran an! Kim Milyoner Olmak İster 811.bölüm ve soru ve cevapları
Beşiktaş'tan yerli hoca hamlesi! İşte listesindeki 3 isim
John Benjamin Toshack: Terim hileci, psikolojik oyunları çok iyi biliyor
Fenerbahçe'ye yepyeni iskelet: İlk 11'e 7 yeni isim!
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan yeni hedef!
Dünyanın en büyük 30 kulübü! Listede tek Türk takımı var...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör