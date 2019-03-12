12 Mart 2019, Salı

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Fenerbahçe'de iki ayrılık! Bir transfer müjdesi

Transfer çalışmalarına start veren Fenerbahçe'de, takımdan gidecek isimler de belli olmaya başladı. Sarı-Lacivertliler bu futbolculardan boşalan bölgeleri ise yıldız isimlerle dolduracak.

Giriş Tarihi: 12.03.2019 18:43 Güncelleme Tarihi: 12.03.2019 18:46
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Fenerbahçe'de iki ayrılık! Bir transfer müjdesi

Sarı-Lacivertlilerde transfer hareketliliği erken başladı.

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Fenerbahçe'de iki ayrılık! Bir transfer müjdesi

Bu sezonu olabilecek en iyi yerde bitirmeyi amaçlayan Fenerbahçe, gelecek sezon için şampiyonluk parolası belirledi.

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Fenerbahçe'de iki ayrılık! Bir transfer müjdesi

Teknik direktör Ersun Yanal, bu doğrultuda transfer hamlelerini de belirledi.

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Fenerbahçe'de iki ayrılık! Bir transfer müjdesi

Yanal, sözleşmesi bitecek futbolcular hakkında sportif direktör Damien Comolli ile görüştü.

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Fenerbahçe'de iki ayrılık! Bir transfer müjdesi

Deneyimli teknik adam sözleşme yenilenmesi gereken isimleri de belirtti.

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