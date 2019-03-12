Fenerbahçe'de iki ayrılık! Bir transfer müjdesi

Transfer çalışmalarına start veren Fenerbahçe'de, takımdan gidecek isimler de belli olmaya başladı. Sarı-Lacivertliler bu futbolculardan boşalan bölgeleri ise yıldız isimlerle dolduracak.

Giriş Tarihi: 12.03.2019 18:43 Güncelleme Tarihi: 12.03.2019 18:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





