Fenerbahçe'de Valbuena 1 ay yok

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Valbuena'nın 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Spor Toto Süper Lig'in 25.haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-1 kaybedilen karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna girdikten kısa bir süre sakatlandığı için saha kenarına gelen Valbuena'ya Fenerbahçe'den kötü haber geldi.

Valbuena 1 ay yok

Küme düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Fenerbahçe'de Fransız futbolcu sakatlığından dolayı bir ay sahalardan uzak kalacak. Valbuena, kalan 9 maçta takımı adına en önemli silahlardan birisi olarak dikkat çekiyordu.