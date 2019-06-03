03 Haziran 2019, Pazartesi

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Alman basını yazdı! Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta saha

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren ve son haftalarda aldığı galibiyetlerle ligi 6. sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon şampiyon olacak kadroyu kurmak için kolları sıvadı. Hemen hemen her bölgeye transfer yapacak olan sarı-lacivertliler ile ilgili Alman basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.06.2019 01:30 Güncelleme Tarihi: 03.06.2019 07:59
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Alman basını yazdı! Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta saha

Sarı laciverlilerde transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

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Alman basını yazdı! Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta saha

Takımda büyük bir değişim yaşayacak sarı-lacivertliler, takımdan ayrılacak oyuncuları belirlemeye başladı.

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Alman basını yazdı! Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta saha

Transferde Ersun Yanal'ın raporlarına göre hareket eden Fenerbahçe'ye 2 oyuncudan iyi haber geldi.

İşte transferin detayları...

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Alman basını yazdı! Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta saha

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Brezilyalı ön libero Walace'a kanca attı...

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Alman basını yazdı! Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta saha

Alman basınında yer alan haberde, Bundesliga 1'den düşen Hannover 96'dan ayrılmak isteyen 24 yaşındaki oyuncu ile Benfica, Fenerbahçe ve Atletico Mineiro'nun ilgilendiği belirtildi.

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