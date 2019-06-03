03 Haziran 2019, Pazartesi
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Alman basını yazdı! Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta saha
Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren ve son haftalarda aldığı galibiyetlerle ligi 6. sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon şampiyon olacak kadroyu kurmak için kolları sıvadı. Hemen hemen her bölgeye transfer yapacak olan sarı-lacivertliler ile ilgili Alman basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 03.06.2019 01:30 Güncelleme Tarihi: 03.06.2019 07:59
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