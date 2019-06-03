Fenerbahçe'den stoper harekatı! Görüşmeler başladı

Transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de öncelik forvet ve stoper bölgelerine verildi. Roman Neustadter ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde sözleşmesi sona eren Martin Skrtel'in geleceği belirsizliğini koruyor. Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar'ın yanına kaliteli bir stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, bu sezon Çaykur Rizespor'un çıkışında büyük pay sahibi olan yıldız futbolcunun transferi için girişimlere başladı.

Giriş Tarihi: 03.06.2019 00:52 Güncelleme Tarihi: 03.06.2019 07:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





