03 Haziran 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den stoper harekatı! Görüşmeler başladı

Transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de öncelik forvet ve stoper bölgelerine verildi. Roman Neustadter ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde sözleşmesi sona eren Martin Skrtel'in geleceği belirsizliğini koruyor. Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar'ın yanına kaliteli bir stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, bu sezon Çaykur Rizespor'un çıkışında büyük pay sahibi olan yıldız futbolcunun transferi için girişimlere başladı.

Giriş Tarihi: 03.06.2019 00:52 Güncelleme Tarihi: 03.06.2019 07:59
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Fenerbahçe'den stoper harekatı! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe stoper mevkisi için sezonun ikinci yarısında Çaykur Rizespor'un çıkışında pay sahibi olan Chidozie Awaziem'e yöneldi.

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Fenerbahçe'den stoper harekatı! Görüşmeler başladı

Yönetimin, 3 milyon euro bonservis bedeli bulunan Nijeryalı futbolcu için Porto ile görüşme halinde olduğu belirtiliyor.

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Fenerbahçe'den stoper harekatı! Görüşmeler başladı

FFP nedeniyle sıkıntı yaşayan sarı-lacivertli ekibin, 22 yaşındaki futbolcuyu kiralama seçeneğini değerlendirdiği ifade edildi.

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Fenerbahçe'den stoper harekatı! Görüşmeler başladı

Neustadter ile yollarını ayıran Kanarya'da Skrtel'in de sözleşmesi bitti.

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Fenerbahçe'den stoper harekatı! Görüşmeler başladı

Ersun Yanal, Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar'ın yanına kaliteli bir stoper daha istiyor.

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