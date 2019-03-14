Fenerbahçe golcüsünü Fransa'da buldu!

Fenerbahçe'in istediği Metz'in 23 yaşındaki golcüsü Habib Diallo için Fransız ekibi Lyon ve Marsilya'nın da devrede olduğu belirtildi. Damien Comolli'nin transferde bizzat başrolü oynadığı ve sezon sonunda Senegalli forvetin transferini görüşmek için Metz'den söz aldığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 14.03.2019 19:35 Güncelleme Tarihi: 14.03.2019 19:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





