14 Mart 2019, Perşembe

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Fenerbahçe golcüsünü Fransa'da buldu!

Fenerbahçe'in istediği Metz'in 23 yaşındaki golcüsü Habib Diallo için Fransız ekibi Lyon ve Marsilya'nın da devrede olduğu belirtildi. Damien Comolli'nin transferde bizzat başrolü oynadığı ve sezon sonunda Senegalli forvetin transferini görüşmek için Metz'den söz aldığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 14.03.2019 19:35 Güncelleme Tarihi: 14.03.2019 19:50
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Fenerbahçe golcüsünü Fransa'da buldu!

Fenerbahçe, Cuma günü oynayacağı D.G Sivasspor maçına hazırlıklarını sürdürüyor.

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Fenerbahçe golcüsünü Fransa'da buldu!

Bu sezon santrafor oyuncularından istediği verimi alamayan sarı-lacivertlilerde şimdiden gözler forvet transferine çevrilmiş durumda.

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Fenerbahçe golcüsünü Fransa'da buldu!

Ersun Yanal'ın 'Gelecek sezon şampiyon olmaktan başka çaremiz yok açıklamasının ardından yönetime öncelik olarak bitirici bir golcü tavsiyesinde bulunduğu öğrenildi'.

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Fenerbahçe golcüsünü Fransa'da buldu!

Bunun üzerine sarı-Lacivertli yönetim de sezonun bitimine 9 hafta kalmasına rağmen çalışmalara başladı

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Fenerbahçe golcüsünü Fransa'da buldu!

Fenerbahçe'nin hedefindeki isim ise Fransa 2. Ligi'de Metz forması giyen Habib Diallo... 23 yaşındaki Senegalli yıldız golcü için girişimlere başlandı.

İşte detaylar;

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