14 Mart 2019, Perşembe
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Fenerbahçe alarm veriyor! 16'lık Ömer Faruk Beyaz...
Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe, altyapıda da çalışmalar başlatmıştı. Sarı-lacivertliler, Antalyaspor'dan gönderilen David Badia'yı altyapının başına getirmiş, 14 futbolcuyla da resmi sözleşme imzalamıştı. Ancak acı tablo ortaya çıktı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 13.03.2019 23:46 Güncelleme Tarihi: 14.03.2019 07:29
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