14 Mart 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe alarm veriyor! 16'lık Ömer Faruk Beyaz...

Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe, altyapıda da çalışmalar başlatmıştı. Sarı-lacivertliler, Antalyaspor'dan gönderilen David Badia'yı altyapının başına getirmiş, 14 futbolcuyla da resmi sözleşme imzalamıştı. Ancak acı tablo ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.03.2019 23:46 Güncelleme Tarihi: 14.03.2019 07:29
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Fenerbahçe alarm veriyor! 16'lık Ömer Faruk Beyaz...

Sarı-lacivertlilerin alt kategori takımları, ayyıldızlı ekiplere çok az sayıda oyuncu gönderirken, kendi liglerinde de zirvenin çok gerisin de yer alıyor.

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Fenerbahçe alarm veriyor! 16'lık Ömer Faruk Beyaz...

U17 ve U18 milli takımlarının kadrosu önceki gün açıklanırken, Fenerbahçe'den bir futbolcunun olması dikkatlerden kaçmadı.

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Fenerbahçe alarm veriyor! 16'lık Ömer Faruk Beyaz...

U18'e sarı-lacivertlilerden yalnızca Muhammed Gümüşkaya davet edildi. U21, U20, U19 ve U18 milli takımlarının son oynadığı maçlarda Fenerbahçe'den kimse yer almadı.

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Fenerbahçe alarm veriyor! 16'lık Ömer Faruk Beyaz...

Alt kategorilirde 90 dakika forma giyen tek Fenerbahçeli U15'te bulunan Melih Bostan'dı.Elit U-19 Ligi 2 maç eksiği olan 57 puanlı lider Galatasaray'ın 20 gerisinde 6. sırada.

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Fenerbahçe alarm veriyor! 16'lık Ömer Faruk Beyaz...

Elit U-17 Ligi 2 maç eksiği olan 48 puanlı lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 2. sırada. Elit U-16 Ligi 9 takımlı ligde 1 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde 3. sırada.

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