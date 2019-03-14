Yıldız oyuncu açıkladı! "Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif aldım"

Sport Bild'e açıklamalarda bulunan 30 yaşındaki forvet, paranın kendisi için önemli olmadığını ve mutlu olduğu kulüpte futbol oynadığını belirterek, "İstanbul'un en büyük 3 kulübünden teklifler aldım. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş beni istedi. Ayrıca Bundesliga'dan Stuttgart ile Schalke'den de teklif almıştım ama benim için paradan önemli olan şey mutluluğum. Köln beni çok istedi, başka kulübe gitsem daha çok para kazanabilirdim ama Köln'de oynamak beni mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.