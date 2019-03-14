14 Mart 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Yıldız oyuncu açıkladı! "Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif aldım"

Adı yaz transfer döneminde sıklıkla Galatasaray ile anılan yıldız futbolcu, Alman basınına verdiği röportajda Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da kendisini istediğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 14.03.2019 09:49 Güncelleme Tarihi: 14.03.2019 09:51
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Yıldız oyuncu açıkladı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif aldım

Almanya Ligi ekiplerinden Köln forması giyen ve sezon başında adı sıklıkla Galatasaray ile anılan Fransız forvet Anthony Modeste, Alman basınına önemli açıklamalarda bulundu.

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Yıldız oyuncu açıkladı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif aldım

Çin Ligi'nde forma giydiği sırada Galatasaray, Fenerbahçe be Beşiktaş'tan teklifer aldığını açıklayan Modeste, Almanya'dan da başka teklifler almasına rağmen Köln'ü tercih ettiğini söyledi.

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Yıldız oyuncu açıkladı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif aldım

Sport Bild'e açıklamalarda bulunan 30 yaşındaki forvet, paranın kendisi için önemli olmadığını ve mutlu olduğu kulüpte futbol oynadığını belirterek, "İstanbul'un en büyük 3 kulübünden teklifler aldım. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş beni istedi. Ayrıca Bundesliga'dan Stuttgart ile Schalke'den de teklif almıştım ama benim için paradan önemli olan şey mutluluğum. Köln beni çok istedi, başka kulübe gitsem daha çok para kazanabilirdim ama Köln'de oynamak beni mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

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Yıldız oyuncu açıkladı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif aldım

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yaz transfer döneminde adı sarı-kırmızılı takım ile anılan Modeste hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

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Yıldız oyuncu açıkladı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif aldım

"Modeste Florya'ya gelmiş, biz o konularda yokuz. Bizim önümüze imzaya gelir, biz buna bakarız. Futbolcu ile görüş, menajerlerle görüş, biz o işlerin içinde değiliz."

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