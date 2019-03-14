14 Mart 2019, Perşembe
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Yıldız oyuncu açıkladı! "Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif aldım"
Adı yaz transfer döneminde sıklıkla Galatasaray ile anılan yıldız futbolcu, Alman basınına verdiği röportajda Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da kendisini istediğini açıkladı.
Giriş Tarihi: 14.03.2019 09:49 Güncelleme Tarihi: 14.03.2019 09:51
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