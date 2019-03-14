14 Mart 2019, Perşembe

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Fenerbahçe'de 2. Ersun Yanal dönemi sona eriyor!

Fenerbahçe'de Hollandalı teknik adam Phillip Cocu'nun yerine getirilen Ersun Yanal ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Süper Lig'in 16. haftasında büyük beklentilerle takımın başına getirilen tecrübeli teknik adam ile yollar ayrılıyor. İşte yerine gelecek isim...

Giriş Tarihi: 14.03.2019 14:52 Güncelleme Tarihi: 14.03.2019 15:17
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Fenerbahçe'de 2. Ersun Yanal dönemi sona eriyor!

Ali Koç, Başkanlık koltuğuna oturur oturmaz yönetimiyle birlikte radikal bir karar alarak Aykut Kocaman'a teşekkür edip Phillip Cocu'yla anlaşmaya varmıştı.

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Fenerbahçe'de 2. Ersun Yanal dönemi sona eriyor!

Cocu'nun ayrılığının ardından bir süre teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de taraftarın da istediği Ersun Yanal'ı takımın başına geçirmişti.

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Fenerbahçe'de 2. Ersun Yanal dönemi sona eriyor!

Süper Lig'in 16. haftasında takımın başına geçen tecrübeli teknik adam, takımın başında çıktığı 10 maçta 14 puan toplayarak beklentilerin altında kaldı.

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Fenerbahçe'de 2. Ersun Yanal dönemi sona eriyor!

Akşam'ın haberine göre Fenerbahçe yönetimi sezon sonunda Ersun Yanal ile yollarını ayıracak.

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Fenerbahçe'de 2. Ersun Yanal dönemi sona eriyor!

Gelecek sezon için şimdiden çalışmalara başlayan yönetim, teknik direktörlük için ilk adayını belirledi.

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