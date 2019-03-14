14 Mart 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'de 2. Ersun Yanal dönemi sona eriyor!
Fenerbahçe'de Hollandalı teknik adam Phillip Cocu'nun yerine getirilen Ersun Yanal ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Süper Lig'in 16. haftasında büyük beklentilerle takımın başına getirilen tecrübeli teknik adam ile yollar ayrılıyor. İşte yerine gelecek isim...
Giriş Tarihi: 14.03.2019 14:52 Güncelleme Tarihi: 14.03.2019 15:17
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