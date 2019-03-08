08 Mart 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Bakın memleketiniz hangi takımlıymış!

Yapılan araştırma sonucuna göre Türkiye genelinde hangi ilde hangi takım taraftarının fazla olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 08.03.2019 10:31 Güncelleme Tarihi: 08.03.2019 10:31
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Bakın memleketiniz hangi takımlıymış!

Yapılan araştırma sonucuna göre Türkiye genelinde hangi ilde hangi takım taraftarının fazla olduğu ortaya çıktı. İşte o sonuçlar...

ADANA

GS: %39 / FB: %22 / BJK: %18

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Bakın memleketiniz hangi takımlıymış!

ADIYAMAN

GS: %38 / FB: %29 / BJK: %12

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Bakın memleketiniz hangi takımlıymış!

AFYONKARAHİSAR

GS: %39 / FB: %33 / BJK: %18

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Bakın memleketiniz hangi takımlıymış!

AKSARAY

GS: %41 / FB: %31 / BJK: %17

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Bakın memleketiniz hangi takımlıymış!

AĞRI

GS: %40 / FB: %30 / BJK: %18

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