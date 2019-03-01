01 Mart 2019, Cuma
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Ersun Yanal Rizespor 11'ini belirledi
Süper Lig'de geçen hafta ilk yarısını 3-0 kaybettiği Beşiktaş derbisinden 3-3'lük sonuçla ayrılarak moral kazanan Fenerbahçe, 3 haftalık galibiyet hasretine Rize ekibi karşısında son vermeye çalışacak. Kadro tercihi konusunda kararsız olan Teknik Direktör Ersun Yanal'ın Süper Lig'in ikinci yarısında büyük bir çıkış yakalayan Rizespor karşısında sahaya şu muhtemel 11'le çıkması bekleniyor...
Giriş Tarihi: 01.03.2019 11:43 Güncelleme Tarihi: 01.03.2019 11:56
- 1
- 18
- 2
- 18
- 3
- 18
- 4
- 18
- 5
- 18
Daha Fazla Gör
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı