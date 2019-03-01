01 Mart 2019, Cuma
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'de transfer harekatı erken başladı! İşte Ersun Yanal'ın istediği isimler
Gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen sarı-lacivertlilerde harekat erken başladı. Teknik direktör Ersun Yanal da golcü konusunda tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Tecrübeli hoca; Samatta, Jong, Morelos ve Onuachu'dan birinin alınmasında ısrarcı.
Giriş Tarihi: 01.03.2019 00:51 Güncelleme Tarihi: 01.03.2019 07:48
- 1
- 22
- 2
- 22
- 3
- 22
- 4
- 22
- 5
- 22
Daha Fazla Gör
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı