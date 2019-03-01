01 Mart 2019, Cuma

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Fenerbahçe'de transfer harekatı erken başladı! İşte Ersun Yanal'ın istediği isimler

Gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen sarı-lacivertlilerde harekat erken başladı. Teknik direktör Ersun Yanal da golcü konusunda tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Tecrübeli hoca; Samatta, Jong, Morelos ve Onuachu'dan birinin alınmasında ısrarcı.

Giriş Tarihi: 01.03.2019 00:51 Güncelleme Tarihi: 01.03.2019 07:48
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Fenerbahçe'de transfer harekatı erken başladı! İşte Ersun Yanal'ın istediği isimler

Alt sıralardan kurtulmayı hedefleyen Fenerbahçe, bir yandan gelecek yılın kadrosu için harekete geçti.

MBWANA SAMATTA

Doğum tarihi: 13.12.1992
Doğum yeri: Tanzanya
Pozisyon: Forvet
Boy: 1.80
Oynadığı takımlar: Mazembe, Genk

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Fenerbahçe'de transfer harekatı erken başladı! İşte Ersun Yanal'ın istediği isimler

Sarı-lacivertliler, şampiyonluğu hedeflediği 2019-20 öncesi transfer çalışmalarına erken başladı.

FENERBAHÇE DERBİLERDE PES ETMİYOR / İZLEYİN

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Fenerbahçe'de transfer harekatı erken başladı! İşte Ersun Yanal'ın istediği isimler

İddialı bir şekilde, "Gelecek sezon şampiyon F.Bahçe" diyen teknik direktör Ersun Yanal, istediği isimleri yönetime bildirdi.

LUUK DE JONG

Doğum tarihi: 27.08.1990
Doğum yeri: Hollanda
Pozisyon: Forvet
Boy: 1.88
Oynadığı takımlar: Graafschap, Twente, M'Gladbach, Newcastle United, PSV

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Fenerbahçe'de transfer harekatı erken başladı! İşte Ersun Yanal'ın istediği isimler

Tecrübeli hocanın, listesindeki 4 isimden birinin alınmasında ısrarcı olduğu öğrenildi.

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Fenerbahçe'de transfer harekatı erken başladı! İşte Ersun Yanal'ın istediği isimler

YANAL'IN ADAMLARI!

Ersun Yanal'ın listesinde ilk sırayı Mbawa Samatta alıyor.

ALFREDO MORELOS

Doğum tarihi: 21.06.1996
Doğum yeri: Kolombiya
Pozisyon: Forvet
Boy: 1.80
Oynadığı takımlar: Medellin, Helsinki, G.Rangers

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