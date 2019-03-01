Fenerbahçe'de transfer harekatı erken başladı! İşte Ersun Yanal'ın istediği isimler

Gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen sarı-lacivertlilerde harekat erken başladı. Teknik direktör Ersun Yanal da golcü konusunda tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Tecrübeli hoca; Samatta, Jong, Morelos ve Onuachu'dan birinin alınmasında ısrarcı.

Giriş Tarihi: 01.03.2019 00:51 Güncelleme Tarihi: 01.03.2019 07:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





