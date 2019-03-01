Ali Koç'un dolandırılması sosyal medyayı salladı!

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Ali Koç, Tavit Köletavitoğlu ve Mehmet Yiğit Şardan gibi 9 önemli isim, dolandırıcıya inandı. Ali Koç 10 bin lirasını, diğer işadamları da toplam 26 bin lira 500 lirasını kaptırdı. Skandal, ortaya çıkınca dolandırıcı hakkında soruşturma açıldı.