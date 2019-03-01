Ersun Yanal'dan flaş Nabil Dirar kararı! Sezon sonunda...

BRUGGE BİR TÜRLÜ VAZGEÇMİYOR

Buna karşın Brugge'lü yetkililerin Fener yönetiminden yeniden randevu teklif ettiği de gelen haberler arasında. Brugge'ün teklifinin 4.5 milyon Euro civarında olması durumunda ibre Brugge lehine değişebilir.