01 Mart 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Ersun Yanal'dan flaş Nabil Dirar kararı! Sezon sonunda...

Fenerbahçe'de ilginç gelişmeler yaşanıyor. Brugge, Kanarya'yla 1 yıl daha sözleşmesi olan Dirar için girişimde bulundu. Ersun Yanal, Dirar'ın satışına karşı çıktı. Yanal, yönetime "Önümüzdeki sezon benim bankom" dedi. Ancak Brugge'un Fenerbahçe yönetimiyle tekrar görüşmek istediği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 01.03.2019 01:39 Güncelleme Tarihi: 01.03.2019 07:48
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Ersun Yanal'dan flaş Nabil Dirar kararı! Sezon sonunda...

Sezonun ilk yarısında kadro dışı bırakılan ancak Ersun Yanal'ın takımın başına gelmesiyle affedildiği gibi takımın bankosu olan Nabil Dirar'ın performansı şimdiden Avrupa'da karşılığını buldu.

FENERBAHÇE DERBİLERDE PES ETMİYOR / İZLEYİN

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Ersun Yanal'dan flaş Nabil Dirar kararı! Sezon sonunda...

Belçika temsilcisi Brugge, eski oyuncusu Dirar'ı transfer etmek için hem Faslı oyuncuya hem de Fenerbahçe'ye teklif yaptı.

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Ersun Yanal'dan flaş Nabil Dirar kararı! Sezon sonunda...

ERSUN YANAL 'KALSIN' DİYOR

Takvim'in haberine göre, tekliften haberdar olan teknik patron Dirar için yönetime "Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayan takımın bankosu olacak" ifadesini kullandığı ve bu transfere vize vermediği öğrenildi.

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Ersun Yanal'dan flaş Nabil Dirar kararı! Sezon sonunda...

BRUGGE BİR TÜRLÜ VAZGEÇMİYOR

Buna karşın Brugge'lü yetkililerin Fener yönetiminden yeniden randevu teklif ettiği de gelen haberler arasında. Brugge'ün teklifinin 4.5 milyon Euro civarında olması durumunda ibre Brugge lehine değişebilir.

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Ersun Yanal'dan flaş Nabil Dirar kararı! Sezon sonunda...

33 YAŞINDA AMA ENERJİSİ BİTMİYOR

25 Şubat'ta 33. yaşını kutlayan Nabil Dirar, buna rağmen Fenerbahçe'nin enerjisi en yüksek oyuncuların birisi durumunda.

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