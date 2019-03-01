01 Mart 2019, Cuma
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Ersun Yanal'dan flaş Nabil Dirar kararı! Sezon sonunda...
Fenerbahçe'de ilginç gelişmeler yaşanıyor. Brugge, Kanarya'yla 1 yıl daha sözleşmesi olan Dirar için girişimde bulundu. Ersun Yanal, Dirar'ın satışına karşı çıktı. Yanal, yönetime "Önümüzdeki sezon benim bankom" dedi. Ancak Brugge'un Fenerbahçe yönetimiyle tekrar görüşmek istediği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 01.03.2019 01:39 Güncelleme Tarihi: 01.03.2019 07:48
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