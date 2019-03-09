09 Mart 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe taraftarı yine yapacağını yaptı!
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, lider Başakşehir'e konuk oldu. Maçın ilk yarısını 1-0 geride kapatan sarı-lacivertlilerde, taraftarlar ilk yarının bitiş düdüğünün ardından futbolcuları tribüne çağırıp destek verdi. İşte Başakşehir-Fenerbahçe maçından görüntüler...
Giriş Tarihi: 09.03.2019 21:02
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