09 Mart 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe taraftarı yine yapacağını yaptı!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, lider Başakşehir'e konuk oldu. Maçın ilk yarısını 1-0 geride kapatan sarı-lacivertlilerde, taraftarlar ilk yarının bitiş düdüğünün ardından futbolcuları tribüne çağırıp destek verdi. İşte Başakşehir-Fenerbahçe maçından görüntüler...

Giriş Tarihi: 09.03.2019 21:02
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Fenerbahçe taraftarı yine yapacağını yaptı!
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Fenerbahçe taraftarı yine yapacağını yaptı!
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Fenerbahçe taraftarı yine yapacağını yaptı!
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Fenerbahçe taraftarı yine yapacağını yaptı!
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Fenerbahçe taraftarı yine yapacağını yaptı!
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