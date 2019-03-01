01 Mart 2019, Cuma

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Josef kesin konuştu! Geri dönüyorum

Sezon başında Fenerbahçe'den 12 milyon euro karşılığında Al Ahli'ye transfer olan Josef de Souza, transferi ile ilgili açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 01.03.2019 11:23 Güncelleme Tarihi: 01.03.2019 11:30
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Josef kesin konuştu! Geri dönüyorum

Bu sezon Fenerbahçe'den Arabistan Ligi takımlarından Al Ahli'ye transfer olan Josef de Souza tranferiyle ilgili bomba bir açıklama yaptı.

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Josef kesin konuştu! Geri dönüyorum

Al Ahli'de 16 maçta 1 gol 3 asistle oynayan Brezilyalı oyuncu transferi hakkında kesin konuştu.

FENERBAHÇE DERBİLERDE PES ETMİYOR

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Josef kesin konuştu! Geri dönüyorum

Şuan sakatlığı sebebiyle takımından uzak kalan Josef de Souza, rehabilitasyon çalışmalarına devam ediyor. Sambacının sakatlığı sebebiyle 3 ay formasından uzak kalacağı öğrenildi

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Josef kesin konuştu! Geri dönüyorum
Brezilyalı oyuncu sakatlığı sonrasında Brezilya'ya döneceğini, eski kulübü Vasco da Gama'ya kiralık olarak transfer olacağını söyledi.

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Josef kesin konuştu! Geri dönüyorum

VASCO BANA KAPILARINI AÇTI
İyileşme sürecini ülkesinde geçirmek istediğini belirten Josef, "Benim hedefim Brezilya'da olmak ve iyi bildiğim, kaliteli imkanlara sahip bir takımda oynamak.

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