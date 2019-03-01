Josef kesin konuştu! Geri dönüyorum

Sezon başında Fenerbahçe'den 12 milyon euro karşılığında Al Ahli'ye transfer olan Josef de Souza, transferi ile ilgili açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 01.03.2019 11:23 Güncelleme Tarihi: 01.03.2019 11:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





